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مصر

وزير الآثار يشهد احتفالية عرض الفيلم الوثائقي «مسار العائلة المقدسة»

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:59 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين
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أقيمت مساء اليوم السبت، احتفالية، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وعرض الفيلم الوثائقى "مسار العائلة المقدسة"، الذي أعدته راهبات دير الشهيد العظيم مارجرجس بمصر القديمة، وتم عرضه بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر الاحتفالية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من رجال الدولة وسفراء عدد من الدول ذات الصلة وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.

وألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذى نقل تحيات وتقدير رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، كما أعرب عن سعادته الشخصية بمشاركته اليوم بهذه الاحتفالية.. مشيرا الى أن ذكرى دخول العائلة المقدسة الى مصر له أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من 3 أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من ٢٥ بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقصى صعيد مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار اهتمام الدولة بإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تولى وزارة السياحة والآثار له اهتماما أثريا وسياحيا كبيرا، حيث يقوم المجلس الأعلى للآثار بترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار، بالإضافة إلى تطوير الخدمات السياحية بها ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنسيق الحضاري لتأهيل كافة نقاط مسار العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية، وإنشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والأتوبيسات السياحية، وتوفير كافة الخدمات واللوحات الإرشادية وتوفير فنادق محيطة، حيث أوشك على الانتهاء من خطة تطوير شاملة لعدد من المواقع بثماني محافظات، معربا عن حرصه الدائم على زيارة نقاط رحلة العائلة المقدسة بصفة مستمرة ومتابعة تطور مستجدات الأعمال بها، من بينها شجرة السيدة مريم العذراء والكنيسة المعلقة وكنيسة أبوسرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادى وكنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة قومية تضم خبراء من كل الجهات المعنية لإعداد ملف لتقديمه إلى منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمى اللامادى، وتسجيل أديرة وادى النطرون الأربعة على قائمة التراث العالمى المادى، وذلك تحت إشراف الكنيسة المصرية.

وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر والذى يتم الترويج له عالميا، مؤكدا أن هذا الفيلم سيتم الترويج له لنخاطب به العالم أجمع ليكون بمثابة دعوة لكل المصريين والسائحين الأجانب لزيارة مسار العائلة المقدسة، كما أنه سيلعب دورا مهما في توعية المصريين برحلة العائلة المقدسة، وأن الله كرم مصر واختارها لتجوب العائلة المقدسة في جوانبها وأرضها لمدة أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وخلال الاحتفالية تم عرض الفيلم الوثائقي "مسار العائلة المقدسة في مصر"، وكذلك إصدار كتاب عن نفس الموضوع، واللذين من إنتاج دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة. وقد تم ترجمة الكتاب إلى ست لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والروسية والألمانية والإسبانية، كما تم إجراء دوبلاج للفيلم باللغات ذاتها.

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