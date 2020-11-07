«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قصة الانتخابات الأمريكية كلها تخص الشعب الأمريكي بغض النظر عمن فاز أو خسر في السباق الانتخابي.





وأضاف، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هناك فريقًا من أنصار الدولة المصرية والمتحمسين لها كان منحازًا جدًا لترامب على اعتبار أن وجوده في البيت الأبيض كان لصالح مصر، لأنه لم يشكل الضغط المعتاد عليها وهي تتحرك وتعمل، وقد تكون هذه هي الاستفادة الوحيدة من ترامب أثناء فترة حكمه.





وواصل أنه في ملفات أخرى لم يشكل ترامب أي عامل مساعد لمصر، ومنها ملف سد النهضة الإثيوبي وهو الملف الأساسي الحيوي.





واستكمل أن إدارة الديمقراطيين كانت متواجدة في 2013 خلال ثورة 30 يونيو، وكانت متواجدة في 2014 عندما نزل الشعب وانتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يستطع أحد أن يفرض شيئًا على مصر.





واستطرد أن المصريين يجب أن ينظروا لأنفسهم في إطار ما حققوه في السنوات الماضية، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تحتفي بفوز بايدن، وهناك فارق كبير بين تعامل مصر كدولة مع أمريكا، وبين تعامل الجماعة الإرهابية معها.





وأشار إلى أن مصر تتعامل كدولة مؤسسات مع أمريكا، في حين أن الجماعة الإرهابية تتعامل بمنطق العمالة مع أمريكا، لأن هذه الجماعة لن تستطيع أن تتكسب من وراء أمريكا إلا إذا كانت جماعة عميلة لها.



