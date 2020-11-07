مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها صعقًا بالكهرباء بالبحيرة، السبت، نتيجة تعرّضها للصعق الكهربائي من عمود إنارة بالشارع أثناء هطول الأمطار بمركز بدر.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إخطارًا من نقطة شرطة الاستقبال بمستشفى مركز بدر يفيد بوصول "آمال.ع.ع" 50 عامًا، مقيمة بمركز بدر، جثة هامدة نتيجة صاعق كهربائي بعمود إنارة بالشارع أثناء سقوط المطر وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.وتعرضت مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم، لسقوط أمطار متوسطة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرّض محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية خلال الـ72 ساعة القادمة لموجة من الطقس السيء المصحوب برياح وأمطار متوسطة ورعدية على بعض المحافظات.