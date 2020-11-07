رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء في البحيرة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:38 م
جثة
جثة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
لقيت سيدة مصرعها صعقًا بالكهرباء بالبحيرة، السبت، نتيجة تعرّضها للصعق الكهربائي من عمود إنارة بالشارع أثناء هطول الأمطار بمركز بدر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن إخطارًا من نقطة شرطة الاستقبال بمستشفى مركز بدر يفيد بوصول "آمال.ع.ع" 50 عامًا، مقيمة بمركز بدر، جثة هامدة نتيجة صاعق كهربائي بعمود إنارة بالشارع أثناء سقوط المطر وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعرضت مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم، لسقوط أمطار متوسطة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرّض محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية خلال الـ72 ساعة القادمة لموجة من الطقس السيء المصحوب برياح وأمطار متوسطة ورعدية على بعض المحافظات.

موضوعات متعلقة

السودان يغلق الحدود مع إثيوبيا جزئيًا

بايدن يغرّد: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين.. ولدينا الكثير من العمل

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«الطلاق الأول في عائلة السادات».. حكاية الزواج التقليدي لبنات الرئيس الراحل

كيف ظهر نجيب محفوظ في الحلقة الأولى من «ما وراء الطبيعة»؟

أحرج رجال مبارك.. كيف دافع صالح سليم عن مكانة الأهلي خلال حفل؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

3 فنانات يشاركن «في صحبة الهادي الأمين» بالبالون

نادى أدب طنطا: ليست لنا علاقة بمهرجان الشعر

الثلاثاء.. «خان المغربي» تحتفل بمرور 25 عامًا على التأسيس

صحفى مصرى يفوز بجائزة الصداقة بين الشعوب (صور)