أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

شهدت محافظة أسيوط حفل التجليس الـ34 للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة.جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للأزمات والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندس تاج الدين جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.بدأ الاحتفال باستقبال المهنئين بقاعة مناسبات المطرانية الجديدة ثم انطلقت فعاليات الحفل وعرض لترنيمة "من غيرك نترجاه" لكورال حفل التجليس ثم بعض الأغاني الوطنية والترانيم الدينية التي قدمتها فرقة كورال الشباب وفريق الكشافة والمرشدات بالإيبارشية وسط تفاعل من الحضور وكلمات من القلب لبعض القيادات التنفيذية وقيادات الكنيسة، ثم كلمة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات.وقدم سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط التهنئة لنيافة الأنبا لوكاس بتلك المناسبة التي تقام سنويا في جو من الحب والإيخاء بين جميع القيادات وشعب الكنيسة لافتًا إلى أهمية قوة العلاقات والترابط المجتمعي بين مختلف فئات الشعب المصري لخلق روح من التكامل والتعاون لتنفيذ خطط البناء والنهوض بمجتمعنا؛ لمواجهة التحديات ودعم وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد والتي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة.كما وجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير إلى جميع القيادات التي شاركت في التهنئة بالاحتفال وعلى رأسها محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والتي حرصت على الحضور بمقر المطرانية لتقديم التهاني بتلك المناسبة السنوية وحرصهم على المشاركة في فعاليات الايبارشية موجهًا الشكر للأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات لحضوره الاحتفالية، وتقديم عبارات الثناء لنيافة الأنبا لوكاس تقديرًا لجهوده وإرسائه لدعائم الحب والترابط بين أبناء الإيبارشية وجميع القيادات المجتمعية ودعا الأنبا لوكاس جميع القيادات والحضور لنشر قيم الحب والتعاون والمشاركة فى بناء المجتمع وتقديم كافة الدعم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.