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محافظات

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:50 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
حسام فهمي
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه ومع نهاية اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، تم غلق لجان الاقتراع فى موعدها المحدد، منوهة إلى انتظام العملية الانتخابية التي تتم تحت إشراف قضائي كامل دون حدوث معوقات ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المحافظ أنه تتم متابعة المشهد الانتخابي أولًا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المحافظة، مشيرة إلى أن قوات الأمن كثفت من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية، فضلًا عن الإجراءات المُتخذة للتيسير على المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خاصة كبار السن ومتحدى الإعاقة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة منال عوض لغرفة العمليات الرئيسية بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكرى للمحافظة، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية.

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