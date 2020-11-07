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سياسي

5 مشاهد في بيان التحالف المصري لحقوق التنمية عن اليوم الأول للانتخابات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:53 م
انتخابات
انتخابات
محمد الشريف
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أصدر التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، البيان الختامي عن اليوم الأول لانتخابات المرحلة الثانية للنواب ومتابعته لسير العملية الانتخابية.

وأشار التحالف في بيانه، إلى أن الدولة المصرية شهدت اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 بدء عملية الاقتراع الشعبي للجولة الأولي في محافظات المرحلة الثانية للمساهمة في تشكيل مجلس النواب 2020، والتي تعقد في 13 محافظة تتشكل من 72 دائرة انتخابية بالنظام الفردي تنتخب 141 عضوا إضافة لدائرتين بنظام القوائم المغلقة تنتخبا 142 عضوا بمجموع 283 عضوا.

ومع بدء عملية التصويت المباشر للناخبين ظهر جليا تأثر المشهد الانتخابي بالعديد من الظواهر التي يمكن لنا أن نجملها فيما يلي:

أولا: وجود حرص من السلطة التنفيذية على تسهيل الإجراءات لمساعدة المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما ظهرت ملامحه بإصرار السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على الإدلاء بصوته خلال أول (30) دقيقة من فتح لجان الاقتراع تزامن معه توجه العديد من المسئولين؛ للإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية مثل قداسة البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وسامح شكري وزير الخارجية والدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في رسالة ممنهجة؛ لتعزيز رغبات المواطنين على المشاركة وأيضا طمأنتهم على ضوابط وإجراءات الوقاية أمام اللجان الانتخابية.

ثانيا: تأثر المشهد الانتخابي بالنتائج التي شهدتها الجولة الأولى من المرحلة الأولى والتي أسفرت عن حسم (32) مقعدا والوصول لجولة الإعادة علي 110 مقاعد يتنافس عليها 86 مرشح مستقل و134 مرشح حزبي بما جعل التعامل الدعائي يرتبط بشكل كبير باستغلال تلك الحالة، والاستفادة منها في ضمان الفوز بأصوات الناخبين وفق ما تم رصده في العديد من الدوائر.

ثالثا: ظهرت منذ اللحظات الأولى لفتح لجان الاقتراع وجود حالة إقبال جماهيري وشعبي وسط حرص على المشاركة يعد استكمالا للمرحلة الأولى التي شهدت نسبة حضور بلغت 28،06% وهو ما يمكن أن نعزوه لطبيعة المرشحين ونجاح حملات الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وجذب قطاعات تصويتية كانت تعاني من عزوف تقليدي مثل الشباب، وهو ما تم رصده في العديد من اللجان مثل اللجنة 113 بمدرسة نبوية موسى بمدينة 15 مايو واللجان (15 ـ 16) بمدرسة الشهيد علي شوقي الثانوية بنات بالمعادي ومدارس القاهرة الجديدة والرحاب بدائرة التجمع الخامس.

رابعا: استمرت ظاهرة التأخر في فتح مقار لجان الاقتراع لمدد تراوحت بين (15: 45) دقيقة كجزء من طبيعة المشهد الانتخابي لليوم الأول في كافة العمليات التنافسية بمبرر بعد مكان مقار لجان التصويت أو صعوبة وصول القضاة لأماكنها الفعلية.

وتابع التحالف: وهو ما جري توثيقه من قبل متابعى التحالف اليوم في حالات عديدة مثل اللجنة رقم 82 بمدرسة المعتز ـ دائرة مدينة نصر واللجنة 138 بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بنين ـ دائرة حلوان واللجنة رقم 135 بقرية جريس بدائرة أشمون بالمنوفية واللجان (62 ـ 63) بالمعهد الكويتي الأزهري بكفر الشيخ ولجان مدرسة سراي القبة الثانوية بنات بدائرة الزيتون بالقاهرة.

خامسا: استمرت ظاهرة استمرار الدعاية الانتخابية أمام بعض اللجان في بعض دوائر الساحل والزيتون ومدينة نصر بالقاهرة والمحلة الكبري بالغربية وشبرا ثان بالقليوبية مما كان دافعا لعدد من المرشحين للتقدم بشكاوي للهيئة الوطنية ولعدد من ائتلافات متابعة الانتخابات.

واختتم التحالف بيانه: والواقع أن المشهد الانتخابي الوطني بكل ايجابياته وضوابطه التي نظمتها القواعد والسلوكيات العامة للقضاة والمشرفين على العمليات الانتخابية قد تأثر قليلا ببعض ممارسات عدد من المرشحين الذين أصروا على عدم التزامهم بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تنظيم عملية التصويت.

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