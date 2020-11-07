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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع حصان صعقًا بالكهرباء بسبب سوء الطقس بالإسكندرية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:04 م
مصرع حصان صعقًا بالكهرباء
مصرع حصان صعقًا بالكهرباء
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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لقى حصان مصرعه بمنطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، مساء السبت، صعقًا بالكهرباء على خلفية سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيزة التي شهدتها المدينة، وذلك وفقًا لما حذرت به هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت استمرار الطقس حتى الاثنين المقبل.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قال إن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدى السنين ومحطات الرفع، مضيفًا أن أمطار الإسكندرية التي شهدتها أمس واليوم تعادل أمطار 2015.

أضاف أن هناك جهدا مبذولا من جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة من أجل شفط مياه الأمطار على مدى الساعة، مشيرًا إلى "أن لدينا 110 سيارات تابعة لشركة الصرف الصحي بخلاف سيارات التابعة للقوات البحرية والمنطقة الشمالية، وكما تم التنسيق مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن الدفع بعدد من السيارات الإضافية من المحافظات المجاورة.

أشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أبلغتنا أنه سيكون هناك هطول أمطار غزيرة في العاشرة مساءً، ولذلك أحذر المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع إلى للضرورة القصوى فقط"، مضيفًا أن جميع الشنايش متطهّرة ومجهّزة ولكن كمية المياه أكبر من طاقتها الاستيعابية.

كما قرر محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا الأحد يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية، نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى.

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