كلينتون عن فوز بايدن: «شكرًا لكل من ساعد في تحقيق ذلك»

هنأت المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، جو بايدن بفوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.وقالت كلينتون: "لقد تحدث الناخبون واختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا رئيسنا ونائبة الرئيس القادمين".وكتبت في تغريدة على تويتر: "إنها تذكرة لصنع التاريخ وتنصل من ترامب وصفحة جديدة لأمريكا".. "شكرًا لكل من ساعد في تحقيق ذلك... معًا إلى الأمام".وأعلنت وسائل إعلام أمريكية عن فوز بادين برئاسة البلاد، وقال المرشح الديمقراطي إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.وغرد بايدن على "تويتر": "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين- سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".