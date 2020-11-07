رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كلينتون عن فوز بايدن: «شكرًا لكل من ساعد في تحقيق ذلك»

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:46 م
كلينتون
كلينتون
وكالات
طباعة
هنأت المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، جو بايدن بفوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت كلينتون: "لقد تحدث الناخبون واختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا رئيسنا ونائبة الرئيس القادمين".

وكتبت في تغريدة على تويتر: "إنها تذكرة لصنع التاريخ وتنصل من ترامب وصفحة جديدة لأمريكا".. "شكرًا لكل من ساعد في تحقيق ذلك... معًا إلى الأمام".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية عن فوز بادين برئاسة البلاد، وقال المرشح الديمقراطي إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.

وغرد بايدن على "تويتر": "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين- سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".

موضوعات متعلقة

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«CNN» تعلن «بايدن» رئيسًا لأمريكا

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«الطلاق الأول في عائلة السادات».. حكاية الزواج التقليدي لبنات الرئيس الراحل

كيف ظهر نجيب محفوظ في الحلقة الأولى من «ما وراء الطبيعة»؟

أحرج رجال مبارك.. كيف دافع صالح سليم عن مكانة الأهلي خلال حفل؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

3 فنانات يشاركن «في صحبة الهادي الأمين» بالبالون

نادى أدب طنطا: ليست لنا علاقة بمهرجان الشعر

الثلاثاء.. «خان المغربي» تحتفل بمرور 25 عامًا على التأسيس

صحفى مصرى يفوز بجائزة الصداقة بين الشعوب (صور)