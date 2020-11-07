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مصر

الزراعة: الاستعانة بأحدث 4 أجهزة في العالم للكشف على الأغذية والصادرات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:48 م
الصادرات
الصادرات
عبدالناصرمحمد
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أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مديرة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، أن المعمل استعان بأحدث 4 أجهزة في العالم، وتم تشغيل اثنين منهم بالفعل لتقدير الملوثات من نوع العناصر الثقيلة، وهي أجهزة عالية الدقة عالميًا للكشف على الأغذية والصادرات الزراعية.

وأشارت "عبداللاه" لـ"الدستور" إلى أن المعمل استوعب عينات أكبر في وقت أقل، حيث يستقبل عينات من الحجر الزراعي وسلامة الغذاء والمنتجين والمصدرين.

وأوضحت أنه تمت إضافة جهاز آخر خاص بالسموم الفطرية يسهم في سرعة ظهور العينة، ويقوم المعمل باستخدام الأجهزة الحديثة في العالم في كل التخصصات أولًا بأول لتوفير متطلبات الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الأولوية في التحليل للمحاصيل سريعة التلف مثل الخضر والفاكهة، حيث إن تأخيرها له مخاطر كبيرة، ونحرص على تحليل جميع أنواع العينات من المنتجات الغذائية في أسرع وقت وبدون تأخير.

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