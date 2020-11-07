التضامن تشارك بـ5 أفلام تسجيلية في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها ستشارك بـ٥ أفلام تسجيلية قصيرة، ضمن فعاليات "مهرجان الإسكندرية السينمائي" لدول البحر المتوسط نوفمبر ۲۰۲۰".وأكدت أن هذه المشاركة في المهرجان تهدف إلى توثيق التنمية المجتمعية سينمائيا، حيث قامت الوزارة بترجمة كافة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية قصيرة وفي أقل من 4 سنوات حفظت في مكتبتها ما يزيد علي ٥٠ فيلما.وشاركت الوزارة بالعديد من هذه الأفلام التسجيلية في مختلف المهرجانات المحلية والعربية والدولية، وحصدت العديد من الجوائز، وذلك من أجل تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الاجتماعي من خلال الفن والسينما.وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان الإسكندرية السينمائي بفيلم "نساء التضامن" الذي يتناول عددا من القضايا التي اهتمت بها الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وقرض مستورة وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج وعي ونماذج ناجحة من سيدات التضامن من الأيتام ومشروع الغارمين ومنظمات المجتمع المدني.كما تشارك الوزارة أيضا بفیلم "دیارنا الفيوم" وتدور أحداثه حول قصة حياة سيدتين من الفيوم اشتهرتا في المحافظة بحرفتهم الرائعة في صناعة الخوص والخزف، فصلا عن مشاركتهما في معرض ديارنا للأسر المنتجة.كما تتضمن المشاركة في المهرجان أيضا فیلم "حياة جديدة"، والذي يتناول تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية في مختلف الوظائف بكبرى الشركات لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى المشاركة بفيلم "التدخل السريع" الذي يتناول حياة فريق من أهم فرق الوزارة وهو فريق التدخل السريع وكيفية تعامله مع الحالات التي يتم الإبلاغ عنها وكيفية إيداعهم في دور الرعايا.كما تشارك الوزارة بفیلم "فرصة تانية" وتدور أحداثه حول تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وما يتلقاه الأبناء من برامج لإعادة الدمج والتأهيل ومنحهم فرصة حقيقية للحياة بشكل أفضل.