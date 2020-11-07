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اقتصاد

غدًا.. وزير البترول يدلي بصوته فى انتخابات النواب بماسبيرو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:51 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
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يدلي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، غدا الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بلجنة جراج ماسبيرو.

وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي بدأت فى الساعة التاسعة صباحا وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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