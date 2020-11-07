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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بيتزحلقوا على الميه».. كيف يعيش رؤساء أمريكا السابقين الآن؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:58 م
ترامب
ترامب
إسلام جمال
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أعلنت شبكة «سي إن إن» الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت «سي إن إن» إن بايدن حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 273 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وبعيدًا عن الإنتخابات الحالية، يتردد على أذهان كثيرين ماذا يفعل رؤساء الوايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء ولايتهم.

يرصد «الدستور» في هذا التقرير «حياة ما بعد الرئاسة» وكيف يعيش الرؤوساء بعد خروجهم من البيت الأبيض.

أوباما
أوباما
أوباما يتزحلق على الماء
يعيش الرئيس الأسبق باراك أوباما بنظام التاجير، واستطاع أن يخطف الأنظار بعد خروجه من البيت الأبيض من خلال ممارسة رياضة التزحلق على الماء والمشي، والذهاب إلى المتاجر للتسوق، بالإضافة إلى الاحتفال بكافة المناسبات على طريقته الخاصة.
بوش
بوش
بوش الابن.. البيسبول أسلوب حياته
ابتعد عن الحياة السياسية بشكل كبير، فقد كرس حياته لتربية كلبه الأليف والقراءة وممارسة رياضة "البيسبول".

وبعد تنصيب أوباما انتقل بوش وعائلته للعيش في مدينة دالاس بولاية تكساس، وبدأ في كتابه مذكراته التي حملت اسم "قرارات حاسمة" وحاول فيها الدفاع عن الحرب على الإرهاب وغزو العراق.
بيل كلينتون
بيل كلينتون
بيل كلينتون.. يحب قراءة الكتب
كان بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة من عام 1993 إلى عام 2001، وعاش هو وأسرته بعد انتهاء الحكم في نيويورك في مكان يدعى "بقعة كلينتون" ويبلغ مساحته 5232 قدم مربع وكان يبلغ سعره في هذا الوقت 1.7 مليون دولار، ويضم المنزل 11 غرفة رئيسية على مساحة 1.1 فدان، ويحب كلينتون قراءة الكتب والعيش حياة هادئة بسيطة.
كارتر
كارتر
كارتر.. يتفرغ لمزارع الفول السودانى

من المعروف عن الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، أنه كان يزرع الفول السوداني، فبعد خروجه من البيت الأبيض عام 1981 تفرغ لحضور المناسبات الاجتماعية والعيش بمزرعته الخاصة.
ترامب
ترامب
ترامب.. يتفرغ إلى الاستثمار
بعد تأكيد فوز جو بايدان، ذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعب الجولف، ليتفرغ إلى مشاريعة الاستثمارية.

ومن المقرر أن يسكن بأحد الفنادق الخاصة به، حيث يمتلك أكبر سلسلة فنادق راقية في العالم بالإضافة إلى الكثير من القصور.

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