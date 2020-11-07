CNN: السيسي أول رئيس عربي قدم التهنئة لبايدن

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس عربي قدم التهانئ إلى الديمقراطي جو بايدن، بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية على منافسه الجمهورى دونالد ترامب.وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة باسم راضي.وقال مُتحدث الرئاسة ، في بيان، أن السيسي وجه التهنئة إلى بايدن "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية".وأشار راضي إلى أن السيسي أكد تطلع بلاده "في هذه المناسبة للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".