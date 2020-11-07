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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرفة عمليات مستمرة لمتابعة انتخابات النواب بالشرقية (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:45 م
انتخابات النواب بالشرقية
انتخابات النواب بالشرقية
سارة الوردانى
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تواصل غرفة عمليات الشرقية انعقادها، برئاسة الدكتور ممدوح غراب، لمتابعة عملية الاقتراع بمختلف قرى ومدن المحافظة.

ويشهد ديوان عام المحافظة استمرار انعقاد غرفة العمليات قبل دقائق معدودة من غلق أبواب الانتخاب، بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية، ومن المقرر استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار يومى الانتخابات.

وانتهت الشرقية من تجهيز 982 مقرًا انتخابيًا تستوعب 1597 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و427 ألفًا و375 ناخبًا وناخبة من أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق النيابي.

وفتحت صباح السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

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