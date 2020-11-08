سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 8-11-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم



وفي البنك الأهلى الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه، كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.51 جنيه.



وفي بنك عوده تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.49 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.42 جنيه، كما انخفض سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.10 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشرلاء 48.73 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.10 جنيه وللبيع 51.53 جنيه.

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وفي البنك الأهلى الكويتي سجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه، كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.51 جنيه.وفي بنك عوده تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 47.49 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 51.47 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.37 جنيه وللبيع 51.42 جنيه، كما انخفض سعر الدينار اليوم أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.49، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.10 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشرلاء 48.73 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.10 جنيه وللبيع 51.53 جنيه.

يرصد "الدستور"الأحد 8-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي الكويتي، مقابل تراجع سعر ه أمام الجنيه في بنك الإسكندرية.استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.18 جنيه وللبيع 51.53 حنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل لشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.64 جنيه.أسعار الدينار الكويتى