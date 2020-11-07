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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز يكشف كيف اعترف ترامب بفوز بايدن عبر حسابه على «تويتر»؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:16 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه بعد 4 أيام من الترقب والانتظار تم إعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعدما حصد 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي أمام نظيره الجمهوري دونالد ترامب.

وأضاف الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه رغم القلاقل التي أثارها دونالد ترامب، وتصريحاته عن التصويت وعدم الاعتراف بالنتيحة، إلا أنه يمكن أن نقول إنها كانت جزءا من إدارة المعركة الانتخابية، ولكن عندما تم إعلان النتيجة انسحب ترامب على الفور.

وواصل أن ترامب غير صفته على تويتر من رئيس الولايات المتحدة إلى الرئيس 45 للولايات المتحدة، وكذلك جو بايدن غير صفته على تويتر إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

واستكمل: أن جو بايدن استخدم عابرة الرئيس المنتخب للرد على الطاعنين في شرعيته والمشككين في نزاهة الانتخابات.

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