تعطيل الدراسة في البحيرة غدًا لسوء الطقس

ومن جانبه، قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انعقاد غرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدى الـ24 ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن.





قرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدا الأحد ٨ نوفمبر ٢٠٢٠ بجميع المدارس والمعاهد طلاب ومعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب.وشدد محافظ البحيرة على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بجميع التعليمات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.