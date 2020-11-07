إصابة شاب صدمه قطار بمزلقان الفشن في بني سويف

أصيب شاب اليوم، بعد أن صدمه قطار بمزلقان الفشن جنوب بني سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المصاب ويدعى «مصطفى.م.ع» 20 سنة ومقيم بمركز الفشن مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة وجرح قطعي بالرأس طوله ١٠ سم.تم نقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.