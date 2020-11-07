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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«استغلوا 1650 مسجدًا».. شبكة إخوانية تنشر التطرف في أمريكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:15 م
الإخوان
الإخوان
سارة الشلقاني
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استغل تنظيم الإخوان الإرهابي سلطته على المنظمات والمراكز الإسلامية وكذلك المساجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل نشر أيديولوجيته المتطرفة، ومن ثم وجود أجيال تتبعه في مخططات الهدم وتدمير منطقة الشرق الأوسط خاصةً مصر.

وتبلغ المنظمات الإسلامية والمساجد داخل أمريكا أكثر من 2200 مركز تسيطر الإخوان على 75% منها، أي ما يمثل أكثر من 1650 مركزًا.

وكشف جون جواندولو العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية «FBI»، أن المنظمات والمراكز والمساجد التي تسيطر ععليها الإخوان تمثل شبكة إرهابية كبيرة واسعة النطاق، يتم من خلالها نشر التطرف.

وأكد خلال حديثه مع إحدى برامج موقع «بريتبارت نيوز» الأمريكي، أن ربط الإرهاب بتنظيم داعش فقط أو أي جماعات كبرى آخرى هو أمر خاطئ إذا أردنا التعامل معه، فتلك التنظيمات ما هي إلا جزء من حركة أوسع بكثير، وأكثر من منظمة واحدة، مشيرًا إلى أن منفذي الهجمات التي تم تنفيذها في الدول الأوروبية، مثل فرنسا، إن أمكن تتبعه، فسيُكشف حقيقة أن جميعهم انتموا إلى المراكز الإسلامية التي سيطر عليها الإخوان وتم تدريبهم.

وأضاف: «أبرز منظمات الإخوان مثل الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية ومجلس الشئون العامة الإسلامية ومنظمة حماس التي تسمى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، اشتكت إلى البيت الأبيض حول التدريب داخل الحكومة في مكتب التحقيقات الفيدرالي».

وتابع: «فهمت بعمق الشبكة الإرهابية الضخمة التي لدينا في أمريكا، واكتشفت أن قادة المنظمات الإسلامية كانوا في الواقع يتواصلون مع قادة الحكومة ويقدمون لهم المشورة بشأن كيفية الاستمرار في الحرب على الإرهاب كما كان يطلق عليها، والحقيقة أن العدو ينصحنا بكيفية التحقيق والتعامل مع العدو ولهذا السبب بدأت التدريب».

وأشار إلى أن هناك وثائق داخلية أكدت أن أبرز المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية هي جزءًا من جماعة الإخوان، وهدفها هو شن جهاد الحضارة حتى يخضع العام كله، خاصةً أمريكا، لتنظيم (داعش).

وقال: «الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (إسنا) -أكبر منظمة للإخوان هنا- هي كيان تمويلي لحماس، وتعمل قيادتها مع وزير الخارجية وموظفي الأمن الوطني، وزراء الخارجية الأربعة السابقين، وتعد تقارير لمكت FBI وCIA».

وأوضح «جواندولو» أن القادة المسلمين الذين يعملون مع مكتب الـFBI والبنتاجون وقسم الأمن الداخلي وموظفي الأمن القومي هم جزء من المنظمات الإرهابية، التي يتم العمل على وقفها، مشيرًا إلى أن محمد مجيد الرئيس السابق لـ«إسنا» يتعاون عن كثب مع البيت الأبيض، ويجتمع مع اللجنة الاستشارية لشئون الأمن الداخلي بتصريح أمني سري.

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