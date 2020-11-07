آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بإصابة الفنان آسر ياسين بفيروس كورونا، فور عودته من مهرجان الجونة.وتواصلت "الدستور" مع آسر ياسين، الذي نفى تلك الأخبار، قائلا: "الحمد لله هو شوية برد بس احتياطي عملت المسحة وإن شاء الله النتيجة تبقى تمام".يشار إلى أن الفنان آسر ياسين شارك كعضو لجنة تحكيم في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة الذي انتهت مؤخرا.وكان عدد من الفنانين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من المهرجان مباشرة، أبرزهم زينب غريب وبسمة وسترة عبدالرحمن ومطرب الراب ويجز والإستايسلت ريم العدل.