وزير خارجية فرنسا يزور الأزهر غدًا

يزور وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، مقر مشيخة الأزهر الشريف، ويستقبله فضيلة الإمام غدًا الأحد، لإرضاء المسلمين، بعد الرسوم المسيئة.ويصل وزير الخارجية الفرنسي، غدا الأحد، ويستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيلتقي لودريان مع نظيره سامح شكري، حسبما أفاد موقع وزارة الخارجية الفرنسية الرسمي.ويناقش جان إيف لودريان خلال لقاءاته في مصر مع السيسي وشكري جميع القضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا ولا سيما ليبيا، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط.ويعمل لودريان خلال زيارته لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي تربط فرنسا بمصر في جميع المجالات.