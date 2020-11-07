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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

الإعلامى محمد فودة يتلقى العزاء فى شقيقته (صور)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:53 م
عزاء شقيقة محمد فودة
عزاء شقيقة محمد فودة
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حرص عدد كبير من أهالى الغربية والقيادات الشعبية على تقديم واجب العزاء للإعلامى محمد فودة فى وفاة شقيقته، اليوم.
وشهد عزاء السيدة شقيقة الإعلامى محمد فودة حضور الدكتور حسن راتب، رئيس شبكة المحور، وخالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس الأمناء، والدكتور سامى عبدالعزيز، والدكتور خالد عزازي، رئيس مجلس إدارة جامعة المستقبل، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدنية زفتي.
وتوفيت شقيقة الإعلامى محمد فودة أمس، حيث رثاها عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: فقدت شقيقتى الوحيدة التى كان وجودها فى حياتى يمثل كل شىء حلو فى هذه الدنيا بل كان وجودها يمنحنى القوة والصلابة فى مواجهة الأزمات، لأنها لم تكن فى يوم من الأيام مجرد "شقيقة" تربطنى بها صلة الدم، بل كانت هى الأم والأخت فى نفس الوقت ليس هذا وحسب بل كانت أيضاً بمثابة "نبع الحنان" الذى لا ينضب أبدا ونهر العطاء الإنسانى الذى لا يتوقف.
وأضاف: رحمك الله يا صاحبة القلب الأبيض والنية الصافية وأدخلك فسيج جناته.. وألهمنا جميع أفراد الأسرة الصبر على فراقك والقدرة على تحمل اللحظات القاسية.

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