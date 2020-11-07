تعطيل الدراسة فى جامعة مطروح غدا

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، تعطيل الدراسة في كليات الجامعة غدا نظرا لاستمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.وأشار إلى أن تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وأكد أن ذلك يأتي حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشيرا إلى أن تستمر الدراسة عن بعد.