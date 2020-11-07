أحمد فتحي يدلي بصوته في انتخابات البرلمان

أدلى أحمد فتحي مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين على القائمة الوطنية «من أجل مصر» عن قطاع القاهرة جنوب ووسط الدلتا بصوته في الانتخابات البرلمانية 2020 باللجنة ابن النفيس بمدينة نصر.وتفقد «فتحي» اللجان الانتخابية بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والتجمع الخامس على هامش الادلاء بصوته، منوها إلى أن الإقبال في اليوم الأول كان متميزا.وأشاد خلال تفقده اللجان الانتخابية بتنظيم هذا الاستحقاق، موجها الشكر للرجال وزارة الداخلية والقضاء.