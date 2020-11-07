الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالدفع بكافة معدات الشفط وتحركها من أماكن تمركزها المنتشرة بكافة الأحياء والمراكز لرفع أي آثار للأمطار من الشوارع بالتزامن مع بدء هطول الأمطار.وأوضحت محافظة الجيزة أن السيارات نجحت في رفع آثار الأمطار من مراكز كرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر وحي العجوزة بشارع أحمد عرابي وجار المتابعة والاستكمال.وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انتشار معدات وسيارات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، منذ صباح اليوم، بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري للتعامل مع الأمطار التي تشهدها محافظتي القاهرة الجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية مع أي تجمعات المياه.وأوضحت الشركة فى بيان لها عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في الخامسة مساء اليوم، بداية من شمال الجيزة مرورا بمنطقة أبورواش _ زاد كرم- وردان _ البراجيل - المنيرة - فيصل - الهرم- جامعة الدول- ميدان لبنان- شارع التحرير - جامعة القاهرة، وتم التعامل مع تجمعات المياه في حينه.