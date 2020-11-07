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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

من هو «بايدن» الذي أطاح بعرش «ترامب»؟

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:23 م
بايدن
بايدن
أحمد عاشور
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فاز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية 2020، بعد أن استمر أكثر من 30 عاما بين أروقة مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، فقد حقق حلمه بفوزه بـ290 صوتا مجمعا.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بادين برئاسة البلاد، وقال المرشح الديمقراطي إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.

وغرد بايدن على "تويتر" قائلا: "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين- سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".

من هو "بايدن" الذي حلم بالبيت الأبيض 32 عاما وأطاح بعرش "ترامب"؟
جوزيف روبينيت بايدن الابن والشهير بـ"جو بايدن" يبلغ من العمر 77 عاما تقريبا، عمل كسياسي أمريكي حتى أصبح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة رقم 46 وكان نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما.

وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009.

انتخب أول مرة لمجلس الشيوخ في عام 1972، وأصبح سادس أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.

أعيد انتخاب بايدن إلى مجلس الشيوخ 6 مرات، وكان رابع أكبر عضو في مجلس الشيوخ عندما استقال ليتولى منصب نائب الرئيس في عام 2009.

وكان عضوا قديما ورئيسا سابقا للجنة العلاقات الخارجية، وعارض حرب الخليج عام 1991، لكنه دعا إلى تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في حرب البوسنة في عامي 1994 و1995.

وصوت لصالح القرار الذي أذن بقيام حرب العراق في عام 2002، لكنه عارض زيادة القوات الأمريكية في عام 2007.

شغل منصب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، حيث تناول القضايا المتعلقة بسياسة المخدرات ومنع الجريمة والحريات المدنية، وقاد الجهود التشريعية لإنشاء قانون مكافحة الجرائم العنيفة وإنفاذ القانون، وقانون مكافحة العنف ضد المرأة.

ترأس اللجنة القضائية خلال ترشيحات المحكمة العليا الأمريكية المثيرة للجدل للقاضيين روبرت بورك وكلارنس توماس.

سعى بايدن إلى الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 1988 وفي عام 2008، وفشل في كلتا المرتين بعد عروض باهتة.

اختاره باراك أوباما ليكون زميله في السباق الرئاسي عام 2008، والذي فاز به.

أصبح بايدن أول كاثوليكي وأول شخص من ديلاوير يصبح نائب رئيس الولايات المتحدة.

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