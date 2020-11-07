محافظ الفيوم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الشهيد أركان حرب محمد رفعت بمصر الجديدة.وأكد محافظ الفيوم على ضرورة المشاركة الإيجابية لكل أطياف الشعب المصري بانتخابات مجلس النواب والتعبير عن رأيهم بكل حرية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.