5836 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 5 آلاف و836 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 252 ألفا و185 حالة.وأفادت الوزارة، في بيان اليوم، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 3 ملايين و219 ألفا و259 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4197 حالة، كما تم تسجيل 4602 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي إلى 205،556 حالة.