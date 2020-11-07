أوباما يشيد بانتصار «بايدن» التاريخى

وغرد بايدن على "تويتر": "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين- سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".



يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، بينما حصل بايدن على 264 صوتًا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، السبت، بانتصار نائبه السابق جو بايدن التاريخي في السباق إلى البيت الأبيض.وقال أوباما، أول أسود يتولى الرئاسة الأمريكية، في بيان: "من حظنا أن جو يملك الميزات المطلوبة ليكون رئيسًا، وأنه يتصرف منذ الآن على هذا الأساس.. لأنه حين سيدخل البيت الأبيض في يناير، سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد: جائحة متفشية، واقتصاد ونظام قضائي غير عادلين، وديموقراطية في خطر ومناخ مهدد".وأعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بادين برئاسة البلاد، وقال المرشح الديمقراطي إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.