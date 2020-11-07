استخراج «سمكة حية» ابتلعها أربعينى فى بنى سويف (صور)

نجح طبيب بقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، السبت، في استخراج سمكة حية من مدخل القصبة هوائية صياد بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف.وفوجئ الطبيب مايكل إبراهيم، نائب جراحة تجميل، أثناء وجوده بقسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي بقيام مسعف بمرفق إسعاف بنى سويف بنقل مريض يدعى "داهش.ف.ح"، 40 سنة، مقيم بورش سنور شرق النيل، يعانى من ضيق بالنفس وعدم القدرة على الكلام.وتبين أن المريض ابتلع سمكة حية ووصلت إلى مدخل القصبة الهوائية، وتم إجراء جراحة منظار لمدة 10 دقائق نجح خلالها الطبيب في استخراج السمكة حية "تتحرك"، وعلى الفور تم إيداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.بسؤال أهل الصياد عن دخول السمكة، أكدوا أنه يعمل صيادًا وأثناء قيامه بالصيد تحت المياه التقطت سمكة بيده ففوجئ بوجود سمكة أخرى فوضع الأولى في فمه لالتقاط السمكة الأخرى، فسقطت السمكة في القصبة الهوائية وتم نقله على الفور إلى المستشفى.