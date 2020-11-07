مندوبون من 3 وزارات لمتابعة سير الانتخابات بشمال سيناء

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير محافظة شمال سيناء، رئيس غرفة العمليات المركزية، أن الغرفة تضم في عضويتها مندوبين عن مديريات الأمن، التضامن، والتربية والتعليم، والصحة، وقطاعات المياه والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.وأضاف الغندور، في بيان السبت، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن، ومتابعة الانتخابات لضمان عملية نجاحها وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأي أحداث خلال سير العملية الانتخابية.وأشار الغندور إلى انتظام سير الانتخابات البرلمانية، وعدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوى خلال عملية التصويت، مطالبًا من المواطنين بالخروج واختيار المرشح المناسب.وتابعت غرفة العمليات المركزية بديوان محافظة شمال سيناء، التي تم تشكيلها بقرار من اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى المحافظة.