رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توافد الناخبين على لجنة الشهيد جنينة بالشروق

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:52 م
لجنة الشهيد جنينة
لجنة الشهيد جنينة بالشروق
عمرو المزيدي و هدير مصطفى
طباعة
شهدت لجنة مدرسة الشهيد الرائد ياسر جنينة في مدينة الشروق، احتشاد الناخبين قبل أقل من ساعة على غلق باب الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية لعام 2020 التي تجري وسط إجراءات أمنية لرجال مباحث الشروق التابعة لأمن القاهرة واتخذت كل الإجراءات الأمنية والوقائية.

وفتحت صباح اليوم السبت اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايدن يغرّد: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين.. ولدينا الكثير من العمل

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

الصور

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

image description

رئيس جامعة المنصورة: المشاركة فى الانتخابات حق وواجب (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط مياه بميدان الحرب والسلام

الأكثر قراءة

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«CNN» تعلن «بايدن» رئيسًا لأمريكا

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«الطلاق الأول في عائلة السادات».. حكاية الزواج التقليدي لبنات الرئيس الراحل

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

نادى أدب طنطا: ليست لنا علاقة بمهرجان الشعر

صحفى مصرى يفوز بجائزة الصداقة بين الشعوب (صور)

افتتاح البرنامج التدريبى «فهرسة وتصنيف المكتبات» بقصور الثقافة

مهرجان القاهرة الدولى للجاز يحتفل بالدورة الـ12 الجمعة