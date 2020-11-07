محافظ القليوبية يتفقد اللجان ويدعو الناخبين للمشاركة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، عددا من اللجان لمتابعة سير الانتخابات في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020.وشملت الجولة المرور على مدارس «ابن خلدون وهدى شعراوي وسعد زغلول في بنها والابتدائية الجديدة والحرية بكفر شكر، والشهيد محمد كريم أحمد ضيف الثانوية بقرية أسنيت، ومحمد عبدالحميد حسن الرسمية للغات والشهيد محمد فهمي الطوخي وخالد المغربي بمدينة طوخ، وقها التجريبية وهشام بيومي بمدينة قها وسعد الدين الشاذلي والثانوية بنات وصلاح الدين في قليوب».كما تفقد المحافظ مدينة القناطر الخيرية لمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرستي خالد بن الوليد التجريبية وحسن أبوبكر التجريبية، بالإضافة إلى تفقد مدارس مجمع بهتيم إسكو بحي شرق شبرا الخيمة.واختتم جولته في حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة سير العملية الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى لطفي، حيث اطمأن الهجان على الالتزام بالإجراءات المنفذة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم، متابعا الالتزام بالإجراءات الوقائية المنفذة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.