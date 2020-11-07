«كذبة الحريات».. الإخواني نضال صقر يستغل منظمة حقوقية بأمريكا لمهاجمة مصر

استغل تنظيم الإخوان الإرهابي علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها من أتاحت له المساحة على المستوى الدولي ليبقى موجودا داخل العديد من المجتمعات، لكن بهيئات ومسميات مختلفة، تستغل الدين من أجل نشر أيديولوجيتها المتطرفة.واستخدم تنظيم الإخوان العمل تحت ستار ما أسموها بمنظمات حقوق الإنسان لهدم الدولة المصرية ومهاجمة النظام، مع العمل على مهاجمة واشنطن، من أجل أن تكتسب مصداقية لما تزعمه.ونشر معهد «جيتستون» الأمريكي للسياسات الدولية، تقريرا له في عام 2017 عن استخدام مواطن أمريكي من أصل مصري، لمنظمة تحمل اسم «مسيرة من أجل العدالة» مقرها مقاطعة ميامي، تزعم أنها تعمل في مجال حقوق الإنسان، لكن هدفها الرئيسي هو الدفاع عن تنظيم الإخوان ومهاجمة أمريكا.وكشف جو كوفمان المرشح الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي عن ولاية فلوريدا عام 2016، إن نضال صقر مواطن أمريكي هو رئيس تلك المنظمة، كما أنه أحد أعضاء الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام.من هو الإخواني نضال صقرفر صقر من مصر إلى أمريكا قبل جلسة محاكمته، وبعد ترأسه تلك المنظمة استخدمها منصة لمهاجمة النظام المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدفاع عن تنظيم الإخوان، كما ذهب إلى مهاجمة أمريكا بصورة عامة.وأضاف كوفمان أن صقر هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووجه له ألفاظا نابية بالإضافة إلى التهديد بإشعال حرب أهلية في الولايات المتحدة، وإراقة دماء المواطنين الأمريكيين.وأكد أنه يستخدم المنظمة التي يترأسها كواجهة له، مشيرًا إلى أنه في 14 مارس 2014، اعتقلت وزارة الأمن الداخلي «نضال» لدى وصوله لواشنطن بعد زيارة إلى مصر.وشارك صقر في أحداث الربيع العربي، ومنها 25 يناير 2011، ويعد قضائه لفترة في مصر، توجه إلى واشنطن مرة أخرى بعد تولي محمد مرسي منصب الرئيس، قبل عام 2014، وتم احتجازه مؤقتا في مطار أمريكي.وأكد كوفمان أن صقر كان على صلة سابقا بتنظيم القاعدة الإرهابي، لكنه أصبح يعمل بحرية بين فلوريدا وكاليفورنيا كرئيس للمنظمة المزعومة، وبعد عزل مرسي في يوليو 2013، أصدر حكما بالإعدام ضده بين 529 أخرين من أعضاء الإخوان، بعد ثبوت تهم القتل ضدهم.ولم تكن المرة الأولى التي يستجوب فيها صقر فيها من قبل السلطات الأمريكية، فكانت المرة الأولى عندما استجويته شرطة «بالك بيتش»، في يناير 2002، ‏حول مكان أسامة بن لادن رئيس تنظيم القاعدة.واعترف صقر، في إحدى اللقاءات التي نظمها تحت مظلته المنظمة المزعومة، عن كيفية تجنيده من عبدالله عزام، الأب الروحي لبن لادن، من أجل الانضمام إلى خلية إرهابية فلسطينية تعمل داخل الأردن خلال فترة السبعينات والتمانينات، كما أعلن أنه تعرف على بن لادن وأسرته.