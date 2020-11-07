حفيدة الهرش: «جداتي وعماتي رفعن رأسي في المشاركة الانتخابية»

أشادت سلوى الهرش، حفيدة سالم الهرش أحد المشايخ المجاهدين في سيناء، رئيس لجنة المرأة بالاتحاد العربي للقبائل بمشاركة المرأة القوية في انتخابات النواب رغم ظروف الحرب على الإرهاب، إلا أن المرأة السيناوية لديها إرادة وإصرار للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي: "عاشت عظيمات سيناء''.أضاف الهرش، لـ''الدستور'': "نحن شعب يدعم مصر ورئيسها، وأهالي سيناء يؤكدون دعمهم دومًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، جداتي وعماتي وخالتي رفعوا رأسي''.وخصّصت محافظة شمال سيناء لجنة ''رمانة'' للإدلاء بأصوات الناخبين في ماراثون انتخابات النواب، باعتباره حق لكل مواطن مصرى وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين سير الانتخابات ودخول المواطنين للجان دون معوقات.