محافظ القاهرة يتابع سير الانتخابات من «عمليات العاصمة»

الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.



وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

واصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تواجده بغرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاقتراع في انتخابات النواب 2020 عبر شاشات الفيديو كونفرانس التي تغطي المقرات الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين.أكد المحافظ أنه تم بدء عملية الاقتراع في ١٤٣١ لجنة هي عدد اللجان المقرر إجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة في موعدها المحدد، لافتًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات حيث تم تزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بكافة مراكز الاقتراع لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة لتكون مهمتها تلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات والتحقق منها وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها والتّنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.أشار المحافظ إلى أن شاشات الغرفة رصدت أن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية، كما أن الغرفة لم تتلق أي بلاغات عن تعطل العملية الانتخابية.وترأس غرفة العمليات اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وتضم ممثلي كافة الأجهزة المعنية.وفتحت صباح السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غد