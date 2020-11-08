صحيفة ومرجع.. 5 أخطاء فنية وقع فيها «ما وراء الطبيعة»





وكانت الفترة التي يناقشها المسلسل هي 1969، وتحديده للزمن بهذا الشكل جعل الكثيرين من رواد السوشيال يدققون في كل شيء كان في هذا الزمن وبالتالي كانت هناك الكثير من الأخطاء كما نرصد في التقرير التالي.

مشاهدات عالية حظى بها مسلسل ما وراء الطبيعة الذي يعرض حاليًا على "نتفليكس" بطولة أحمد أمين وإخراج عمرو سلامة.وكانت الفترة التي يناقشها المسلسل هي 1969، وتحديده للزمن بهذا الشكل جعل الكثيرين من رواد السوشيال يدققون في كل شيء كان في هذا الزمن وبالتالي كانت هناك الكثير من الأخطاء كما نرصد في التقرير التالي.

جريدة الجمهورية

جريدة الجمهورية

ظهرت جريدة الجمهورية في أحد المشاهد وكتب عليها أن حلمي سلام هو رئيس التحرير بينما كان رئيس التحرير في هذا الوقت من 1969 الأديب فتحي غانم صاحب رواية الأفيال والجبل وغيرها.

مواسير المياه

كشف المهندس المعماري هاني عمارة عن خطأ وقع فيه المخرج عمرو سلامة بمسلسله الجديد ما وراء الطبيعة، وكتب عمارة:" غلطة هندسية في المسلسل المفروض الأحداث سنة 1969 وظاهر في العمارة مواسير صرف PVC والمواسير دي نوع حديث مكانتش موجودة وقتها كانوا بيستخدموا المواسير الزهر ودي كانت أقطارها أكبر ولونها أخضر أو بني، تاني حاجة دي مواسير قطرها صغير فغالبا دي صرف أجهزة تكييف ودي برضه مكانتش موجودة وقتها، أنا عارف إن دي غلطة تفوت على ناس كتير بس أنا كمهندس معماري مبعرفش أفوّتها".

حسونة محافظًا

في الحلقة الأولى فى مشهد القهوة بتقع علي الجرائد والدكتور رفعت في الجامعة، الصحيفة كان عنوانها "محمد عصام حسونة محافظ بورسعيد"، وبحسب الموقع الالكتروني للمحافظة فإن "حسونة" عُين سنة 1964، في حين أحداث المسلسل بتدور في 1969، وكان محافظ بورسعيد وقتها اللواء حسن رشدي.

أسطوانة الأكسجين

كتب أحمد قاسم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بحكم شغلى فى أسطوانات الأكسجين فالإسطوانة الصغيرة دى صينى وبدأ إنتاجها فى 2010، الصين أصلا بدأت تنتج أسطوانات أكسجين من أول سنة 2000، والدهان الأسود ده يدل إنها موديل 2019 تقريبا".

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