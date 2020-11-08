رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صحيفة ومرجع.. 5 أخطاء فنية وقع فيها «ما وراء الطبيعة»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:19 ص
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
طباعة
مشاهدات عالية حظى بها مسلسل ما وراء الطبيعة الذي يعرض حاليًا على "نتفليكس" بطولة أحمد أمين وإخراج عمرو سلامة.

وكانت الفترة التي يناقشها المسلسل هي 1969، وتحديده للزمن بهذا الشكل جعل الكثيرين من رواد السوشيال يدققون في كل شيء كان في هذا الزمن وبالتالي كانت هناك الكثير من الأخطاء كما نرصد في التقرير التالي.
جريدة الجمهورية
جريدة الجمهورية
جريدة الجمهورية
ظهرت جريدة الجمهورية في أحد المشاهد وكتب عليها أن حلمي سلام هو رئيس التحرير بينما كان رئيس التحرير في هذا الوقت من 1969 الأديب فتحي غانم صاحب رواية الأفيال والجبل وغيرها.
مواسير المياه
كشف المهندس المعماري هاني عمارة عن خطأ وقع فيه المخرج عمرو سلامة بمسلسله الجديد ما وراء الطبيعة، وكتب عمارة:" غلطة هندسية في المسلسل المفروض الأحداث سنة 1969 وظاهر في العمارة مواسير صرف PVC والمواسير دي نوع حديث مكانتش موجودة وقتها كانوا بيستخدموا المواسير الزهر ودي كانت أقطارها أكبر ولونها أخضر أو بني، تاني حاجة دي مواسير قطرها صغير فغالبا دي صرف أجهزة تكييف ودي برضه مكانتش موجودة وقتها، أنا عارف إن دي غلطة تفوت على ناس كتير بس أنا كمهندس معماري مبعرفش أفوّتها".
صحيفة ومرجع.. 5 أخطاء
حسونة محافظًا
في الحلقة الأولى فى مشهد القهوة بتقع علي الجرائد والدكتور رفعت في الجامعة، الصحيفة كان عنوانها "محمد عصام حسونة محافظ بورسعيد"، وبحسب الموقع الالكتروني للمحافظة فإن "حسونة" عُين سنة 1964، في حين أحداث المسلسل بتدور في 1969، وكان محافظ بورسعيد وقتها اللواء حسن رشدي.
أسطوانة الأكسجين
كتب أحمد قاسم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بحكم شغلى فى أسطوانات الأكسجين فالإسطوانة الصغيرة دى صينى وبدأ إنتاجها فى 2010، الصين أصلا بدأت تنتج أسطوانات أكسجين من أول سنة 2000، والدهان الأسود ده يدل إنها موديل 2019 تقريبا".
مرجع علمي من 2015
مرجع علمي من 2015
2- مرجع علمي من 2015

تدور أحداث المسلسل في 1969، ورغم ذلك ظهر في بداية الحلقة الرابعة مرجع علمي صدر عام 2015.

المرجع هو "British National Formulary" وهو مرجع بريطاني يُفصل جميع الأدوية الموصوفة في المملكة المتحدة، نُشرت الطبعة الأولى منه عام 1949، وتم إصدار نسخة مجددة في عام 1981. ومنذ ذلك الحين، تم نشر كتاب جديد كل 6 أشهر (في سبتمبر ومارس)، مع تغيير لون الغلاف لكل إصدار، والمسلسل تدور أحداثه عام 1969، وهو خطأ فني في المسلسل.

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة في البحيرة غدًا لسوء الطقس

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

السودان يغلق الحدود مع إثيوبيا جزئيًا

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«الطلاق الأول في عائلة السادات».. حكاية الزواج التقليدي لبنات الرئيس الراحل

كيف ظهر نجيب محفوظ في الحلقة الأولى من «ما وراء الطبيعة»؟

أحرج رجال مبارك.. كيف دافع صالح سليم عن مكانة الأهلي خلال حفل؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

صحيفة ومرجع.. 5 أخطاء فنية وقع فيها «ما وراء الطبيعة»

انضمام 3 فنانات لـ«في صحبة الهادي الأمين» بالبالون

في الضّل.. عبدالعزيز عبدالله صحفي كل العصور

نادى أدب طنطا: ليست لنا علاقة بمهرجان الشعر