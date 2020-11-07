حشود تتوافد باتجاه البيت الأبيض للاحتفال بانتصار بايدن

تهافتت الحشود إلى محيط البيت الأبيض في وسط واشنطن مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وفق صحافيو وكالة "فرانس برس".وفاز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية على دونالد ترامب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى السبت، في انتصار يشكل منعطفا تاريخيا لأمريكا والعالم بعد أربع سنوات من ولاية رئاسية صاخبة.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.