رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توافد كثيف للناخبين في جراج الأميرية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:00 م
جراج الأميرية
جراج الأميرية
عمرو المزيدي و هدير مصطفى
طباعة
شهدت لجنة جراج الأميرية منذ قليل توافد للناخبين في إطار اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٢٠ وسط إجراءات أمنية ووقائية عالية المستوى.

واستعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لتأمين انتخابات مجلس النواب.

وتم تكثيف الخدمات الأمنية في محيط المنشآت المهمة والحكومية، بالإضافة إلى انتشار قوات التدخل السريع بالمحاور والطرق الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق مديرية الأمن وأمام وفى محيط اللجان، كما تواجدت الخدمات المرورية على جميع الطرق والمحاور لمنع وقوع أي كثافات مرورية وتعيين خدمات نسائية باللجان المختلفة لمساعدة الناخبات في الإدلاء بأصواتهن

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

موضوعات متعلقة

«موجة كورونا الثانية».. مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة غدًا

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

الصور

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

image description

رئيس جامعة المنصورة: المشاركة فى الانتخابات حق وواجب (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إصلاح كسر خط مياه بميدان الحرب والسلام

image description

قصر الدوبارة ومدرسة التوفيقية.. انتخابات النواب بلجان القاهرة

الأكثر قراءة

«CNN» تعلن «بايدن» رئيسًا لأمريكا

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أعراض مقلقة عند الإصابة بكورونا

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

صحفى مصرى يفوز بجائزة الصداقة بين الشعوب (صور)

افتتاح البرنامج التدريبى «فهرسة وتصنيف المكتبات» بقصور الثقافة

مهرجان القاهرة الدولى للجاز يحتفل بالدورة الـ12 الجمعة

فى ذكراه.. «ألبير كامو» مسيرة شقاء وقصة كفاح