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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

صندوق سعودي يستحوذ على شركة لقياسات كهرباء آبار النفط والغاز

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:44 م
طاقة
طاقة
وكالات
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أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين آخرين في المملكة، العزم على استحواذها على شركة أزر تكنولوجيز المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز.

وقال بيان رسمي وزع في الرياض، مساء اليوم السبت، إن هذه الصفقة تعد جزءًا من استراتيجية شركة طاقة لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستوفر طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط (إحدى الشركات التابعة لشركة طاقة)، من خلال الاستحواذ على شركة أزر تكنولوجيز، البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في كل من عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.

وبفضل الاستحواذ على شركة آزر ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، وستتمكن طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط بالتوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنويًا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة جميل الناصر في بيان له: "يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة إلى الأمام سعيًا نحو تنفيذ استراتيجية الشركة المؤسسية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبناء على التزام شركة طاقة ببرنامج أرامكو السعودية "اكتفاء" وبتطوير الموردين الوطنيين تم توسيع العلاقة والاستثمار في شركة أزر لتطويرها كشركة قياسات كهربائية للآبار ذات مستوى عالمي وتتمتع بالقدرة على تقديم أحدث البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية ذات النوعية المتميزة لعملائنا".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر في الاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط والاستفادة من المزيد من التعاون والدعم.

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