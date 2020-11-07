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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نانسي بيلوسي: انتخاب «بايدن» فجر جديد لأمريكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:23 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
أحمد عاشور
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قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة يمثل فجر يوم جديد من الأمل لأمريكا.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية عن فوز بادين برئاسة البلاد، وقال المرشح الديمقراطي إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.
وغرد بايدن على "تويتر": "أمريكا، يشرفني أنك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم.. سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين- سواء صوتت لي أم لا. سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ".

يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، بينما حصل بايدن على 264 صوتًا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

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