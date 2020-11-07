جامعة بنى سويف: حلول عملية لكل ما يواجه الدولة من تحديات

افتتحت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام بجامعة بني سويف، اليوم السبت، تحت عنوان "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال.. رؤى واقعية وتحديات مستقبلية".ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بحضور عدد كبير من رموز العمل الأكاديمي والصحفي والإعلامي في مصر بقاعة مركز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا.قال منصور حسن إنه تزامنًا مع الإنجازات غير المسبوقة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء وتنمية مصر، واجهت الدولة حروبًا غير تقليدية هي حروب الجيل الرابع والخامس، هدفها نشر البلبلة والفوضى والشائعات ومحاولة التشكيك في إنجازات الدولة ومحاولة تلوين الحقائق وبث الأخبار غير الصحيحة.من هنا تأتي مسئوليتنا، فالجّامعة حريصة على وضع أجندة حلول عملية لكل ما يواجه الدولة من تحديات فى ظل ما تتعرض له من القنوات المعادية التي تسعى لبث الفرقة والشائعات، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الذى أحدث طفرة فى معالجات الإعلام للقضايا والموضوعات، وغير الخريطة الإعلامية وطريقة المعالجة، فالإعلام قادر بدوره التنويري على كسب معركة العقول ووضع الأمور في نصابها وتصحيح الأوضاع الخاطئة وكشف الأكاذيب ودرء الشائعات ووقف انتشارها، والحفاظ على الأمن القومي. فمصر تبني وتتقدم للأمام وتدحض الأكاذيب ولا سبيل للرجوع للوراء.وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، رئيس المؤتمر، أن هناك مشاركة واسعة في المؤتمر الأول بحضور رواد وأساتذة الإعلام ورموز الصحافة والإعلام والباحثين إذ يضم (52) ورقة علمية تناقش تفعيل آليات مواجهة الشائعات والتصدي لحروب الجيل الرابع والخامس فى (5) جلسات علمية. والهدف تقديم آليات ومقترحات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وسيتم رفع تقرير بتوصيات المؤتمر ليساعد فى رسم استراتيجيات المواجهة.وقالت الدكتورة أماني ألبرت، مقرر المؤتمر، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، إنه رغم الدور الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي إلا أنها ساهمت في ترويج الشائعات ونشرها، في عصر لم تعد فيه المعلومة محجوبة ولم يعد المتلقي متلقيًا فقط، بل أصبح هو الآخر منتجًا للمادة الاعلامية. ما يضعنا أمام محاولة لرصد الرؤى الواقعية والتحديات المستقبلية التي تواجه الإعلام في ظل حروب الجيل الرابع والخامس.