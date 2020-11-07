رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بنى سويف: حلول عملية لكل ما يواجه الدولة من تحديات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:48 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
افتتحت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الإعلام بجامعة بني سويف، اليوم السبت، تحت عنوان "الإعلام العربي في ظل المنافسة الرقمية وحروب الأجيال.. رؤى واقعية وتحديات مستقبلية".

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بحضور عدد كبير من رموز العمل الأكاديمي والصحفي والإعلامي في مصر بقاعة مركز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا.

قال منصور حسن إنه تزامنًا مع الإنجازات غير المسبوقة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء وتنمية مصر، واجهت الدولة حروبًا غير تقليدية هي حروب الجيل الرابع والخامس، هدفها نشر البلبلة والفوضى والشائعات ومحاولة التشكيك في إنجازات الدولة ومحاولة تلوين الحقائق وبث الأخبار غير الصحيحة.

من هنا تأتي مسئوليتنا، فالجّامعة حريصة على وضع أجندة حلول عملية لكل ما يواجه الدولة من تحديات فى ظل ما تتعرض له من القنوات المعادية التي تسعى لبث الفرقة والشائعات، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الذى أحدث طفرة فى معالجات الإعلام للقضايا والموضوعات، وغير الخريطة الإعلامية وطريقة المعالجة، فالإعلام قادر بدوره التنويري على كسب معركة العقول ووضع الأمور في نصابها وتصحيح الأوضاع الخاطئة وكشف الأكاذيب ودرء الشائعات ووقف انتشارها، والحفاظ على الأمن القومي. فمصر تبني وتتقدم للأمام وتدحض الأكاذيب ولا سبيل للرجوع للوراء.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، رئيس المؤتمر، أن هناك مشاركة واسعة في المؤتمر الأول بحضور رواد وأساتذة الإعلام ورموز الصحافة والإعلام والباحثين إذ يضم (52) ورقة علمية تناقش تفعيل آليات مواجهة الشائعات والتصدي لحروب الجيل الرابع والخامس فى (5) جلسات علمية. والهدف تقديم آليات ومقترحات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وسيتم رفع تقرير بتوصيات المؤتمر ليساعد فى رسم استراتيجيات المواجهة.

وقالت الدكتورة أماني ألبرت، مقرر المؤتمر، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث، إنه رغم الدور الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي إلا أنها ساهمت في ترويج الشائعات ونشرها، في عصر لم تعد فيه المعلومة محجوبة ولم يعد المتلقي متلقيًا فقط، بل أصبح هو الآخر منتجًا للمادة الاعلامية. ما يضعنا أمام محاولة لرصد الرؤى الواقعية والتحديات المستقبلية التي تواجه الإعلام في ظل حروب الجيل الرابع والخامس.

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. و«الري» تستعد

ترامب يعود إلى البيت الأبيض

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

الباز يكشف كيف اعترف ترامب بفوز بايدن عبر حسابه على «تويتر»؟

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«الطلاق الأول في عائلة السادات».. حكاية الزواج التقليدي لبنات الرئيس الراحل

كيف ظهر نجيب محفوظ في الحلقة الأولى من «ما وراء الطبيعة»؟

أحرج رجال مبارك.. كيف دافع صالح سليم عن مكانة الأهلي خلال حفل؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

3 فنانات يشاركن «في صحبة الهادي الأمين» بالبالون

نادى أدب طنطا: ليست لنا علاقة بمهرجان الشعر

الثلاثاء.. «خان المغربي» تحتفل بمرور 25 عامًا على التأسيس

صحفى مصرى يفوز بجائزة الصداقة بين الشعوب (صور)