برلماني: المشاركة في الانتخابات ضربة فوق رأس الخونة

أشاد هادي مرجان عضو مجلس الشيوخ، بالمشاركة الشعبية الواسعة في أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي تضم 13 محافظة من بينها القاهرة وسيناء، قائلًا: «نزول المصريين بكثافة للجان منذ ساعات الصباح يعد تصويتًا على الاستقرار والأمان والأمن في مصر».وأكد مرجان خلال تصريحات له، اليوم، أن مشهد الانتخابات بمصر ضربة كبرى فوق رأس الخونة والإرهابيين وأعداء الوطن الذين كانوا يراهنون على الفوضى ومقاطعة الانتخابات، دون سبب أو داعٍ سوى تنفيذ أجندات تنظيم الإخوان وتابعيه.وأشار إلى أن طوابير الناخبين أمام اللجان يؤكد سعادة ملايين المصريين بالجو الديمقراطي الذي تحياه البلاد، لافتا إلى وجود مسؤوليات جسيمة وتحديات ضخمة تنتظر انعقاد مجلس النواب الجديد خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك مسؤوليات ضخمة ومهام جسيمة ملقاة على عاتق مجلس الشيوخ، الذي تم انتخابه مؤخرًا وفق ما ورد في الدستور المصري.