إنتاج ليبيا النفطي يتخطى مليون برميل يوميًا

أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا، السبت، تخطي إنتاج البلاد النفطي حاجز المليون برميل يوميًا للمرة الأولى منذ يناير الماضي.وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تمكنت من "رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل نفط يوميًا".وأكدت أنها "تواجه صعوبات مالية جمّة وشحًا كبيرًا في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية".وأشارت إلى أنها "ربما لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، بل من الممكن انخفاضه أو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الانتاج"، دون أن تكشف هذه الجهات.وظلت أبرز المنشآت النفطية مغلقة منذ يناير الماضي حينما كان الإنتاج يبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، لينخفض إلى حدود 100 ألف برميل يوميا، ما تسبب في خسائر مالية مباشرة تخطت 10 مليارات دولار.وتواصل الإغلاق ثمانية أشهر متواصلة قبل إعلان المشير خليفة حفتر الرجل النافذ في شرق البلاد إعادة إنتاج وتصدير النفط منتصف الشهر سبتمبر الماضي، وفق "شروط" تضمن "التوزيع العادل" لعوائده.وظلت أهم المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر مغلقة احتجاجًا على ما وصفه باستغلال حكومة طرابلس عوائد النفط لجلب "الإرهابيين والمرتزقة".وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكريًا.وتفاقمت الأزمة قبل أكثر من عام بعدما شنّ المشير خليفة حفتر هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي استعادت السيطرة على غرب ليبيا بالكامل؛ إثر معارك انتهت مطلع يونيو الماضي بانسحاب قوات حفتر باتجاه مدينة سرت (وسط).وأعلنت الأمم المتحدة قبل أسبوعين توقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم.ويأتي ذلك فيما يستعد الأفرقاء الليبيون لبدء عقد جلسات ملتقى الحوار السياسي في تونس في 9 لانوفمبر الجاري.