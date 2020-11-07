نتيجة تحاليل كورونا لـ محمد ثروت وزوجته

كشف الفنان محمد ثروت عن سلبية نتيجة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا كوفيد- 19، وذلك عقب قيامه وزوجته بإجراء التحاليل اللازمة، بعد عودتهم من مهرجان الجونة الذي أقيم حفل ختام له يوم الجمعة قبل الماضى وسط حضور كوكبة كبيرة من الفنانين.وقالت منى ثروت زوجة الفنان محمد ثروت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد الله ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع ويعدي الأزمة دي على خير ويشفي كل مريض ويطمنا على زمايلنا وأصحابنا يارب الحمد الله كثيرا".وتعرض عدد من الفنانين للإصابة بفيروس كورونا عقب عودتهم من مهرجان الجونة، منهم الفنانة زينب غريب، والفنانة بسمة، وآخرون بينما أجرى عدد آخر من الفنانين التحليل وظهرت نتائجهم سلبية.