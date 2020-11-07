«المؤتمر» يحث المواطنين على المشاركة في «النواب»

دعا الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، المواطنين، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاختيار الأفضل لتمثيل الشعب والعناصر القادرة على التعبير عن آمال وطموحات المصريين والقادرة على المساهمة في مواجهة المشكلات ودعم الدولة، معتبرًا عدم المشاركة بمثابة تخاذل عن تلبية نداء الوطن.وقال الربان عمر المختار صميدة: «ننتظر عرسا ديمقراطيا كبيرا يشارك فيه الشعب المصري العظيم بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، لاختيار خير من يمثلهم في البرلمان ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية»، معربا عن ثقته التامة في استمرار المصريين برسم الصورة الديمقراطية من خلال المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية.