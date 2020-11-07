حملة بايدن تخطط لكلمة في وقت ذروة المشاهدة

تخطط حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن لأن يلقي كلمة في وقت ذروة المشاهدة اليوم السبت في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.وكان مقررًا أن يلقي بايدن كلمة في وقت ذروة المشاهدة مساء الجمعة لكن النتيجة لم تكن قد حسمت في عدة ولايات حاسمة آنذاك.وأعلنت قناة سي إن إن عن فوز المرشح الرئاسي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، بينما حصل بايدن على 264 صوتًا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.