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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

نشرة السابعة.. 10 ساعات من انطلاق قطار المرحلة الثانية لانتخابات النواب

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:59 م
انتخابات
انتخابات
سمر محمدين
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انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان 2020 في 13 محافظة، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا لتنتهي في تمام التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تستقبل 9468 لجنة فرعية 31 مليون ناخب، وسط إجراءات احترازية وأمنية، على أن ينتهي التصويت في تمام التاسعة مساءً.

وتستعرض «الدستور» من خلال شبكة مراسليها في نشرة السابعة أبرز ما جاء في ماراثون النواب خلال 10 ساعات مضت من التصويت:

جاهزون.. قطار انتخابات «النواب» ينطلق مجددًا فى 13 محافظة.. اليوم


قائد ذوى الهمم: المشاركة الانتخابية تقود الوطن إلى الأفضل (فيديو)


شباب الخير.. أبناء مصر يوزعون كمامات على الناخبين مجانا


الهلال الأحمر يعقم مقرات اللجان بمدينة نصر (صور)


«عمليات التنمية المحلية»: مظلات وتسهيلات لكبار السن بانتخابات النواب

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