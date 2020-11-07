نشرة السابعة.. 10 ساعات من انطلاق قطار المرحلة الثانية لانتخابات النواب

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انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان 2020 في 13 محافظة، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا لتنتهي في تمام التاسعة مساءً.ومن المقرر أن تستقبل 9468 لجنة فرعية 31 مليون ناخب، وسط إجراءات احترازية وأمنية، على أن ينتهي التصويت في تمام التاسعة مساءً.وتستعرض «الدستور» من خلال شبكة مراسليها في نشرة السابعة أبرز ما جاء في ماراثون النواب خلال 10 ساعات مضت من التصويت: