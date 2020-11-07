مصر تصدر 435 ألف طن منتجات بترولية لـ10 دول

صدّرت شركة الإسكندرية للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية نحو 435 ألف طن منتجات بترولية "ترباين ومازوت والمقطرات" للعديد من الدول العربية والأجنبية ومنها إيطاليا وتركيا وإسبانيا وجبل طارق وهولندا وتونس ومالطا، بالإضافة إلى تصدير 18 ألف طن مازوت لمالطا فقط، وتصدير 647 ألف طن مقطرات لمالطا واليونان، وتركيا والدنمارك والسعودية، بجانب ما تم توفيره لتغذية الشركات الاستثمارية بقيمة إجمالية حوالى 12.8 مليار جنيه، بخلاف 25 مليار جنيه تسليمات شركات التوزيع بأسعار السوق المحلية.كما تم تكرير حوالي 4.5 مليون طن خام ساهمت في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والمقطرات الشمعية والأسفلت.وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اعتمد في سبتمبر الماضي نتائج أعمال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول للعام المالي 2019-2020.