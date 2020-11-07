محافظ الغربية يستقبل مدير إدارة التدريب المهني بالقوات المسلحة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بمكتبه اللواء محمد عشماوي مدير إدارة التدريب المهني بالقوات المسلحة، بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري، وعددًا من القيادات العسكرية.رحب المحافظ بالحاضرين وأطلعهم على الموقف الحالي لسير العملية الانتخابية داخل ٦٦١ مقرًا انتخابيًا بها ١١٥٩ لجنة فرعية تم فتحها جميعًا في الميعاد المحدد، وتوفير كل سبل الراحة للناخبين من توافر أدوات التعقيم والتطهير والكمامات وأجهزة قياس الحرارة، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وقدم اللواء محمد عشماوي الشكر لمحافظ الغربية على ما بذلته المحافظة من جهود لتوفير كل سبل الراحة لإقامة قوات التأمين المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، حيث تابع جولات المحافظ التي شملت جميع مقار مبيت القوات بجميع مراكز المحافظة.وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غدًا الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحًا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.